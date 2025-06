Italia, Spalletti: “Lascio la squadra come l’ho trovata. Chi rifiuta la Nazionale non deve più tornare”

Le parole del CT della nazionale italiana al termine della sfida giocata contro la Moldavia

L’Italia di Luciano Spalletti vince contro la Moldavia: al Mapei Stadium termina 2-0 la sfida valevole per la qualificazione al Mondiale 2026.

Al termine della partita, il CT ha commentato la gara: “Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti. Se confermato ciò che si era visto. Se su 25 ci sono tanti stanchi significa che il campionato li ha logorati. Una delle più grandi difficoltà è stato giocare a Oslo post campionato. Si sa che è il sorteggio, la sorte, ma ha influito“.

“Responsabilità giocatori? Quando sei allenatore della Nazionale non puoi avere alibi perché i giocatori li sceglie lui. Ero convinto che questi calciatori potessero darmi ciò che mi aspettavo e per certi versi lo hanno fatto. C’è stata pressione e fisicità contro la Norvegia, un carico addizionale di fatica“.

Spalletti: “Non lascio una grande Italia al mio successore”

Luciano Spalletti ha proseguito dicendo: “Raspadori è un campione, dà sempre il massimo. Lo ringrazio per la disponibilità”. Sull’addio alla Nazionale: “È giusto così, ci sono stati dei risultati che ci sono andati male. Le partite però le giochi e ciò che metti dentro è la tua sostanza. Bisogna sterzare perché anche ciò che abbiamo fatto stasera non basta“.

L’allenatore ha affermato: “Questa esperienza mi ha dato tantissimo, il fatto di essere rimasti così vicini tra noi. Non lascio al mio successore una grande Italia. Bisogna ricreare l’entusiasmo, la maglia dell’Italia deve far vibrare. Penso che quello che mi è successo non l’avrebbero elaborato anche gli altri allenatori“.

Spalletti: “Chi rifiuta la Nazionale non deve tornarci”

L’ex allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita. Spalletti ha detto: “Lascio la squadra come l’avevo trovata. Spero che chi verrà, riuscirà a migliorarla. Non guferò”.

In riferimento al “caso Acerbi”, Spalletti ha affermato: “Spero ci sia una presa di posizione rigida per chi rifiuta la Nazionale: non devono tornare più”.