Italia, Spalletti: “Andremo in Germania a giocarci la gara”

Le parole del c.t. degli Azzurri Luciano Spalletti nel post partita di Italia-Germania, andata dei quarti di finale di Nations League

Dopo quattro mesi l’Italia torna in campo e lo ha fatto nella sfida d’andata contro la Germania dei quarti di finale di Nations League.

Questa doppia sfida mette in palio un posto per la final four di giugno e sarà decisiva per scoprire in che girone di qualificazione verranno inseriti gli azzurri nel cammino verso il prossimo Mondiale.

Alla fine la gara l’hanno vinta i tedeschi in rimonta con le reti di Kleindienst e Goretzka. Gli azzurri non sono riusciti a tenere il vantaggio siglato da Tonali

Nel post partita, il c.t. Luciano Spalletti ha parlato della prestazione della sua Italia contro la Germania.

Italia, Spalletti: “Abbiamo pagato caro un paio di scelte”

Spalletti ha iniziato parlando della gara: “In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita e delle situazioni, loro sono stati molto constanti. Abbiamo fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro“.

Per poi proseguire: “Loro sono molto alti, c’era una bella differenza di statura. Sono bravi a fare questo, gli si dice bravi. Dobbiamo andare oltre al fatto che prendiamo gol da calcio d’angolo”.

Spalletti: “Calafiori? Non so nulla”

Il c.t. ha poi aggiunto: “Noi andremo lì a giocare la gara. Valuteremo poi se ho visto bene oppure no“.

Infine ha concluso parlando della condizioni di Riccardo Calafiori, uscito nel secondo tempo per infortunio: “Di Calafiori non so ancora nulla“.