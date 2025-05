Dal percorso con l’Italia, ai ricordi di Napoli e infine il rapporto con Totti: le dichiarazioni del CT della Nazionale Luciano Spalletti.

Il CT della Nazionale, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Bruno Vespa nel programma televisivo Cinque Minuti.

Dal percorso con la Nazionale, ai ricordi di Napoli e infine il rapporto con Totti: ecco tutti i temi trattati dall’allenatore azzurro.

“Devo essere attento a capire cosa racconta il campionato e fare le scelte migliori. Ero in campagna quando Gravina mi chiamò per propormi di diventare il nuovo Commissario tecnico della Nazionale“, ha esordito.

Poi continua: “Mondiali? La qualificazione non è impossibile per l’amor di Dio, la Norvegia però è un ostacolo importante. La squadra c’è, abbiamo fatto passi importanti notevoli e abbiamo ricevuto risposte importanti. Grosso modo resteranno questi gli interpreti ma dobbiamo stare sempre attenti a chi bussa alla porta perché ci sono tanti calciatori bravi“.

Un salto nel passato

Il CT della Nazionale ricorda il periodo alla guida del Napoli: “Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli. Averne visto la felicità mi ha reso orgoglioso. Con De Laurentiis è stato un rapporto un po’ conflittuale, poteva avere un trattamento diverso nei miei confronti. Sono fedelissimo a quella che è la mia vita sia lavorativa che sentimentale. Non ci siamo più sentiti col presidente“.

Infine un commento sul rapporto con Totti: “Saremo per sempre amici, lui rilasciò interviste che generarono un po’ di blackout, ma facevo delle scelte per il bene della squadra non avevo niente contro di lui”.