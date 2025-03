Italia, Spalletti (IMAGO)

Le dichiarazioni del ct della nazionale italiana alla vigilia della gara di ritorno contro la Germania valida per la Nations League

Dopo l’1-2 a San Siro, l’Italia dovrà necessariamente ribaltare in risultato in Germania per potersi garantire il passaggio del turno in Nations League.

Alla vigilia della gara di ritorno, il CT Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa: “Serve un’impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio, però serve soprattutto una prestazione come quella di giovedì. Abbiamo visto che loro sono una squadra forte, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e se riusciamo a ripeterci possiamo tornare a casa con un buon risultato”.

Sulla coesistenza tra Bastoni, Calafiori e Buongiorno ha dichiarato: “Bastoni domani giocherà, ho parlato con lui per metterlo da centrale e lui secondo me ha fatto molto bene da quella posizione lì. Lui e Buongiorno sono giocatori forti, che bisognerebbe far coesistere anche quando c’è Calafiori”.

Poi: “Zaccagni può fare il lavoro di Politano sulla fascia, è l’attaccante esterno da 4-3-3. Ora si è migliorato nella fase di gioco offensiva entrando dentro il campo perché nella Lazio ha un terzino che spinge molto. È un po’ rischioso farlo giocare dall’inizio, mentre farlo entrare dopo quando serve qualità sarebbe perfetto”.

Italia, la conferenza di Spalletti

Sulla possibilità di vedere Maldini titolare ha risposto: “Perché no? Ha fatto vedere di essere un calciatore di livello top, ha soltanto bisogno di macinare minuti dentro partite importanti per acchiappare quello che sarà il suo massimo. Noi lì abbiamo 2 o 3 che possono giocare e lui è uno di questi“.

“Possiamo giocare in più modi, noi abbiamo soluzioni importanti per il futuro al di là di questa partita. Rovella e Ricci possono giocare insieme, ma domani giocherà soltanto uno dei due”.

“Domani conterà tutto”

Il CT, poi, è tornato sulla prestazione che servirà fare: “Io in vita mia ho nascosto tante sconfitte e non ho voluto trattarla qualcosa di simile perché abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, c’è solo da cambiare qualche episodio e riuscire a determinare anche singolarmente. Anche domani conterà tutto, il collettivo, perché conterà molto la squadra“.

E per concludere, sulla difficile gestione delle soste: “Più che altro sono i tre giorni precedenti perché poi dopo ti rimangono tante cose che hai visto durante la prima partita. Hai delle analisi prese dalla partita precedente, è tutto più diretto e reale. Magari nella prima partita un paio di giorni in più avrebbero fatto comodo. Ma è per tutti così: la differenza la fa il mantenere il livello di attenzione e qualità, anche durante la partita“.