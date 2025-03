Le parole in conferenza stampa del commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti

Vigilia di Nations League per l’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri si stanno preparando per il match contro la Germania, valido per i quarti di finale. La vincente del doppio scontro, infatti, accederà alle semifinali.

Se l’Italia dovesse passare alle semifinali, incontrerebbe una tra Danimarca e Portogallo, ma non solo. La gara con la Germania, infatti, vale anche un posto nel girone da quattro squadre per la qualificazione ai Mondiali 2026.

In caso di vittoria gli azzurri giocherebbero nel girone insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Se invece l’Italia dovesse uscire sconfitta dal confronto con la Nazionale tedesca, sarebbe inserita nel gruppo con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Spalletti dovrà inoltre fare a meno di Mateo Retegui per le due partite contro la Germania: l’attaccante dell’Atalanta ha lasciato il ritiro per un infortunio muscolare alla coscia destra. Alla vigilia della partita Spalletti ha quindi esordito con un ricordo a Pizzul: “Riusciva a trasmettere in maniera molto più diretta le emozioni“.

Italia, Spalletti: “Zaccagni o Baldanzi potrebbero tornare per la seconda partita”

Spalletti ha esordito parlando di Retegui: “Lo abbiamo rimandato a casa perchè non ce l’avrebbe fatta ma si spera che recuperi per la prossima partita di campionato dell’Atalanta. Non ha un problema ben definito ma ha un affaticamento, nel dubbio lo abbiamo mandato via. Per il momento non chiamo nessuno, aspetto di vedere come andrà la prima sfida. Potrei avere bisogno di una prima o seconda punta, dipende anche dalle condizioni di Zaccagni o Cambiaso che potrebbero tornare per la seconda partita. Se mi servirà una prima punta chiamerà Piccoli, altrimenti Baldanzi“.

Il commissario tecnico dell’Italia ha poi proseguito: “Italia-Germania sono sempre state due nazionali fortissime, sono convinto che sarà una bella gara. Entrambe le squadre giocheranno a viso aperto per vincere. Ballottaggio Ricci-Rovella? Giocatori diversi ma entrambi sanno giocare a calcio. Forse Ricci è più mezzala e Rovella più mediano. Ho 23 calciatori forti, ho dubbi un po’ su tutti ma sto tranquillo. Gatti? Guardo in proiezione delle due partite, in cui posso giocare tutti. Poi, si valuterà di giorno in giorno. E’ un difensore molto forte, che ha determinata caratteristiche. Vediamo”.

Le parole di Spalletti in conferenza stampa

Sulla qualificazione al Mondiale al 2026: “E’ una cosa che abbiamo ben chiaro. Noto che i miei ragazzi sono convinti delle qualità che hanno e che vogliono metterle in pratica. Se rifletti su quello che devi fare, sicuramente cresci. E con questi ragazzi ci sarà sicuramente crescita”.

Sulla Nazionale tedesca: “Nagelsmann è un collega molto forte, che lo ha già dimostrato. Quando si va a vedere una sua squadra, si nota subito che è un allenatore di quelli moderni. La squadra si comporta in base alle richieste che vengono fatte. Si vede nei calci d’angolo, nella costruzione bassa. Gioca un calcio molto offensivo, che assomiglia molto alle qualità dei calciatori che ha a disposizione. E’ un allenatore forte. Di assenti una nazionale come la Germania non ne ha. Non gli manca nessuno, così come a noi. Sarà una squadra di grande qualità, che proporrà il suo classico gioco”