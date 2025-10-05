Sconfitta per 1-0 della Nazionale Under 20 contro l’Argentina a Valparaíso, ma gli Azzurrini sono qualificati lo stesso agli ottavi.

Sconfitta senza grosse conseguenze quella dell’Italia di Carmine Nunziata, impegnata al Mondiale Under 20 per l’ultima partita del girone contro l’Argentina. Allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso, ha deciso la rete al 74’ del centrocampista classe 2006 del Boca Juniors, Dylan Tomás Gorosito.

L’Italia si qualifica comunque agli ottavi di finale chiudendo il Gruppo D a quota 4 punti, grazie al successo per 3-1 dell’Australia contro Cuba nell’altra partita del girone.

Adesso gli Azzurrini guardano avanti, in particolare a giovedì 9 ottobre quando saranno impegnati allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua, per affrontare la vincente del Gruppo E. A una giornata dal termine, gli Stati Uniti sono al primo posto a punteggio pieno, mentre Francia e Sudafrica a 3 punti e la Nuova Caledonia a zero.

Oggi, domenica 5 ottobre, sono in programma Sudafrica-Stati Uniti a Rancagua e Nuova Caledonia-Francia a Talca, entrambe alle ore 22 italiane.

Italia U20, le parole di Nunziata e Liberali

L’allenatore della Nazionale Under 20 ha commentato così la gara: “Ci teniamo stretti la prestazione perché nonostante avessimo cambiato molti calciatori, i ragazzi hanno espresso un buon calcio contro una squadra forte come l’Argentina. Ma se andiamo ancora sugli episodi, mi piacerebbe capire il metro di giudizio”.

Nel post partita si sente anche la voce di Mattia Liberali, che commenta così la sconfitta: “Purtroppo oggi abbiamo messo tutto, lottando ma abbiamo preso gol su una distrazione. Ora dobbiamo concentrarci sugli ottavi di finale. Abbiamo già dimenticato il secondo tempo con Cuba, dobbiamo ripartire soprattutto da questa prestazione. Ho fiducia nella squadra, siamo un bel gruppo. La mia posizione? Oggi Nunziata mi ha lasciato molto libero, poi c’erano tanti tifosi e mi sono esaltato”.