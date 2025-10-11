Italia, Riccio: “Siamo concentrati solo su di noi, ci attende un percorso importante”

Le parole del vice c.t. dell’Italia, Luigi Riccio, poco prima del fischio d’inizio della partita contro l’Estonia

L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a scendere in campo a Tallinn per la 5a partita del girone I di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Dopo la vittoria della Norvegia su Israele si complica la corsa al primo posto nel gruppo, ma una vittoria è comunque fondamentale.

Il vice commissario tecnico della Nazionale, Luigi Riccio, ha parlato ai microfoni di SkySport poco prima dell’inizio del match.

Riccio ha iniziato dicendo: “Orsolini si occuperà più del binario di destra, mentre a Raspadori chiederemo qualcosa di diverso. Dovremo occupare il settore offensivo in modo proporzionato”.

Italia, le parole di Riccio

Il vice di Gattuso ha poi aggiunto: “Le due punte funzionano perché poi le risposte che danno durante gli allenamenti sono giusti. Si cercano molto, hanno piacere a giocare insieme quindi ben venga questa combinazione di due attaccanti”.

Sulla fase difensiva ha poi continuato: “Ci vuole un poco di tempo, però poi quello che fa la differenza è la disponibilità e l’entusiasmo che hanno questi ragazzi, che ci permettono di fare scelte con serenità”.

Le dichiarazioni del vice di Gattuso

Alla Rai ha poi detto: “Vittoria della Norvegia? Sono cose che non possiamo controllare. Siamo concentrati solo sul nostro percorso, che è importante”.

Con la vittoria per 4-0 in casa contro Israele la Norvegia sale così al comando con 18 punti e aumenta ulteriormente la propria differenza reti.