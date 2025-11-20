L’Italia è ufficialmente fuori dalla top 10 del ranking FIFA: dodicesima, al sorteggio dei gironi del Mondiale sarebbe in seconda fascia

Dopo le ultime partite di qualificazione, la FIFA ha aggiornato il proprio ranking, e per l’Italia non arrivano buone notizie.

L’ultima sconfitta contro la Norvegia ha infatti portato gli azzurri fuori dalla top 10, al dodicesimo posto per l’esattezza, superata da Germania, Croazia e Marocco.

In caso di vittoria contro la squadra di Haaland l’Italia avrebbe mantenuto un piazzamento tra le prime 10, rimanendo così in prima fascia in vista dell’eventuale sorteggio dei gironi al Mondiale.

Ora, in seconda fascia, aumentano sensibilmente le possibilità di incontrare una big al girone, sempre in caso di superamento dei playoff.

Il ranking FIFA aggiornato

Sono dunque molto alte le probabilità che gli azzurri affrontino una big nell’eventuale girone del Mondiale. Al primo posto del ranking c’è la Spagna campione d’Europa, seguita dall’Argentina campione del Mondo e d’America in carica e dalla Francia, finalista in Qatar.

Ai piedi del podio l’Inghilterra, seguita dal Brasile di Carlo Ancelotti e dal Portogallo. Settima l’Olanda, seguita da Belgio, Germania e Croazia, che chiude la top 10. Undicesimo, e davanti all’Italia, il Marocco.