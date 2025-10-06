Italia, in arrivo le partite con Estonia e Israele: il programma completo

La nazionale è attesa dalle due gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2026

L’Italia riprende la sua corsa verso la qualificazione al Mondiale 2026, 23a edizione del torneo ma la prima con 48 squadre e tre Paesi ospitanti ovvero Canada, Messico e Stati Uniti. Il raduno degli ‘Azzurri’ (LEGGI QUI I CONVOCATI), in vista delle sfide contro l’Estonia e l’Israele è fissato per le 23:30 di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Gianluigi Donnarumma e compagni, nella giornata di martedì 7, svolgeranno il primo allenamento – aperto ai media – alle 16:30. Mentre poche ore prima (alle 14:15) ci sarà la conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Il programma, nei giorni seguenti, sarà molto simile: mercoledì conferenza stampa di un giocatore (alle 13:45) e altro allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti. Mentre nella giornata di giovedì, la classica conferenza stampa (in cui parlerà un altro giocatore azzurro) sarà seguita da un allenamento – a partire dalle 16:30 – a porte chiuse.

Venerdì sarà il giorno di vigilia: alle 10:00 è previsto un allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti. A seguire, alle 14:45, partenza con un charter da Firenze per Tallinn e trasferimento allo Stadio Le Coq Arena. Quindi la conferenza stampa dell’Estonia (in cui saranno protagonisti il CT Jürgen Henn e un giocatore) alle 15:30. E quella dell’Italia, con le medesime modalità, ma alle 18:15.

Italia, i giorni delle partite

Prima l’Estonia e poi l’Israele di Ran Ben Shimon. L’Italia è attesa da due gare molto importanti per quanto riguarda la qualificazione al prossimo Mondiale. La nazionale di Gattuso, come sottolineato, affronterà quella di Jürgen Henn sabato 11 ottobre alle 20:45. A seguire, dopo la partita, è previsto il trasferimento a Udine in vista della seconda partita in programma.

Domenica 12, a partire dalle 16:45, la nazionale azzurra si allenerà a porte chiuse al centro sportivo “Dino Bruseschi”. Discorso diverso, chiaramente, per lunedì 13 che rappresenta il giorno della vigilia. Alle 15:15 è attesa la conferenza stampa di Gattuso con un giocatore azzurro. Lo stesso discorso varrà per l’Israele ma alle 18:30. Nel mezzo, alle 16:00, è previsto l’allenamento (primi 15 minuti aperti ai media) degli Azzurri.