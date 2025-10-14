L’Italia è qualificata aritmeticamente ai playoff per il Mondiale 2026

Esultanza Italia (Imago)

Grazie alla vittoria contro Israele, l’Italia si qualifica aritmeticamente ai playoff per partecipare al Mondiale 2026

Decidono la doppietta di Retegui e il gol nel recupero di Mancini. L’Italia guidata da Rino Gattuso si impone per 3-0 contro Israele allo Stadio Friuli.

Di conseguenza, la Nazionale azzurra si è qualificata per i playoff e, quindi, si giocherà la possibilità di accedere al Mondiale a marzo 2026.

Se la Norvegia di Haaland e compagni è quasi certa di terminare al primo posto nel girone I di qualificazione, al contrario l’Italia si deve accontentare del secondo.

Si rimane dunque in attesa per capire quali saranno le avversarie dell’Italia. Quel che è certo – o quasi -, però, è che per la terza volta di fila gli Azzurri dovranno passare dai playoff, come già successo contro Svezia e Macedonia del Nord, senza successo.

Come funzionano i playoff

Allo spareggio per le qualificazioni mondiali parteciperanno tutte le dodici seconde classificate di ciascuno dei dodici gironi. A queste vanno aggiunte anche le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 (ovviamente quelle che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto).

Gennaro Gattuso, ct Italia

Le 16 squadre saranno poi sorteggiate in quattro distinti percorsi di spareggio. Ogni mini-girone prevede una semifinale secca e una finale ugualmente in gara unica. Chi vince entrambe le sfide si qualifica al Mondiale 2026.