L’Italia si prepara agli ultimi due impegni del 2025: la settimana degli azzurri

La settimana in arrivo per l’Italia di Gennaro Gattuso: gli appuntamenti per l’ultima sosta del 2025.

Dopo la fine dell’undicesima giornata di Serie A, spazio all’ultima sosta per le nazionali del 2025.

L’Italia di Gennaro Gattuso torna al lavoro per affrontare le ultime due decisive partite del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Gli Azzurri si raduneranno a Coverciano lunedì 10 novembre, con la conferenza stampa del commissario tecnico che aprirà ufficialmente la settimana di preparazione, prima dell’allenamento aperto ai media delle 17:00.

Martedì 11 novembre sarà la volta dei giocatori a parlare con i media, prima dell’allenamento a porte chiuse. Poi, mercoledì, la Nazionale partirà per la Moldova, dove si giocherà il primo dei due impegni di questa finestra internazionale.

Il giorno della vigilia, Gattuso e un calciatore interverranno in conferenza stampa da Chisinau alle 19.15 (ora italiana), subito dopo il consueto walk around allo Stadionul Zimbru, teatro della sfida contro la Moldova.

Il doppio impegno con Moldova e Norvegia

Giovedì 13 novembre, alle 20.45 italiane, l’Italia affronterà la Moldova, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per tenere vive le speranze di qualificazione diretta ai Mondiali. Al termine del match è previsto il rientro immediato in Italia con un volo charter per Milano.

Dopo un giorno di lavoro a Milanello, sabato 15 novembre sarà la volta della vigilia della sfida contro la Norvegia: alle 14.00 la conferenza stampa del CT e di un calciatore anticiperà l’allenamento pomeridiano, mentre alle 17.45 parleranno il commissario tecnico e un rappresentante della selezione norvegese.

Domenica 16 novembre, alle 20.45, lo stadio San Siro ospiterà Italia-Norvegia: una sfida che potrebbe decidere il destino degli Azzurri nel cammino verso il Mondiale del 2026. Al termine della partita, incontro con i media e rientro presso le rispettive sedi.