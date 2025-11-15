Italia, la probabile formazione contro la Norvegia: 3-5-2 e torna Donnarumma titolare

Le probabili scelte di Rino Gattuso verso la sfida contro la Norvegia, valida per l’ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali.

L’Italia torna in campo dopo la vittoria contro la Moldova per 0-2. L’obiettivo degli azzurri è quello di chiudere nel migliore dei modi un girone nel quale la squadra di Gattuso ha vinto tutte le partite eccetto una, contro la Norvegia.

Haaland e compagni sono a meno di un passo dalla qualificazione e sono proprio il prossimo avversario dell’Italia, nella sfida che si giocherà a San Siro domenica 16 novembre alle 20:45.

Dagli infortuni ai dubbi, ecco quali dovrebbero essere gli undici che Gattuso manderà in campo per il match dal 1′.

Di seguito le probabili scelte di formazione degli azzurri.

La probabile formazione dell’Italia

Gennaro Gattuso dovrebbe optare per un 3-5-2 anche se molto ruota attorno alle condizioni di Riccardo Calafiori. Se dovesse farcela accanto a lui giocheranno Bastoni e Di Lorenzo. Sulle corsie Politano e Dimarco, con Locatelli davanti alla difesa. Barella torna dalla squalifica e l’altro posto potrebbe alla fine essere di Frattesi. Davanti la coppia Pio Esposito-Retegui.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.

Dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Norvegia, valida per l’ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45 domenica 16 novembre 2025.

Il match sarà visibile in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play.