Questo sito contribuisce all'audience di

Italia, la probabile formazione contro Israele

Redazione 7 Settembre 2025
L'attaccante dell'Italia, Giacomo Raspadori
Italia, Raspadori (IMAGO)

La probabile formazione dell’Italia per la partita contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Torna in campo l’Italia di Gennaro Gattuso, chiamata a dare continuità alla vittoria di Bergamo per 5-0 contro la Lituania.

Dopo la partita di venerdì 5, domani – lunedì 8 settembre -, gli Azzurri affronteranno in Ungheria la nazionale israeliana del CT Ran Ben Simon.

In attesa del fischio d’inizio – in programma alle ore 20:45 – leggiamo la probabile formazione dell’Italia.

Israele-Italia, la probabile formazione degli Azzurri

Confermata la difesa a 4 vista contro l’Estonia: contro Israele il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali. In difesa ci sono buone probabilità di rivedere la linea formata da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. Passando al centrocampo, spazio a Barella, Locatelli e Tonali. Chiude la probabile formazione dell’Italia il tridente formato da Politano, Kean e Raspadori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Raspadori. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

Italia, Calafiori (IMAGO)
Italia, Calafiori (IMAGO)

Dove vedere Israele-Italia in streaming e in TV

La sfida tra Israele e Italia è in programma per lunedì 8 settembre 2025 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming su RaiPlay.