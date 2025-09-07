Italia, la probabile formazione contro Israele

La probabile formazione dell’Italia per la partita contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Torna in campo l’Italia di Gennaro Gattuso, chiamata a dare continuità alla vittoria di Bergamo per 5-0 contro la Lituania.

Dopo la partita di venerdì 5, domani – lunedì 8 settembre -, gli Azzurri affronteranno in Ungheria la nazionale israeliana del CT Ran Ben Simon.

In attesa del fischio d’inizio – in programma alle ore 20:45 – leggiamo la probabile formazione dell’Italia.

Israele-Italia, la probabile formazione degli Azzurri

Confermata la difesa a 4 vista contro l’Estonia: contro Israele il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali. In difesa ci sono buone probabilità di rivedere la linea formata da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. Passando al centrocampo, spazio a Barella, Locatelli e Tonali. Chiude la probabile formazione dell’Italia il tridente formato da Politano, Kean e Raspadori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Raspadori. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

Dove vedere Israele-Italia in streaming e in TV

La sfida tra Israele e Italia è in programma per lunedì 8 settembre 2025 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming su RaiPlay.