La probabile formazione dell’Italia per il ritorno di Nations League contro la Germania

Germania e Italia sono pronte a scendere di nuovo in campo per affrontarsi nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League.

Dopo l’1-2 dei tedeschi a San Siro con i gol di Kleindienst e Goretzka a rispondere al vantaggio di Sandro Tonali, ora è tutto pronto.

La sfida si giocherà al Westfalenstadion, noto per motivi commerciali anche come Signal Iduna Park, ovvero la casa del Borussia Dortmund. La sfida avrà inizio alle ore 21.00.

Di seguito riportiamo la probabile formazione di Luciano Spalletti per la sfida tra Germania e Italia.

Italia, la probabile formazione per la Germania

Quattro probabili cambi per Spalletti alla vigilia. Confermato Donnarumma (capitano) tra i pali, due differenze nei tre di difesa dopo il forfait di Riccardo Calafiori. Come braccetto di destra ci dovrebbe essere Gatti, al centro della difesa giocherà Buongiorno con invece Bastoni che scalerà a sinistra, andando a ricoprire il ruolo che per lui è abituale nell’Inter. L’obiettivo è quello di subire meno su palla inattiva, una lacuna evidenziata durante l’andata.

A centrocampo, invece, un altro cambiamento. Politano confermato a destra, Barella e Tonali mezze ali, Udogie a sinistra. In cabina di regia, però, ci sarà con ogni probabilità Ricci, che andrà a sostituire Rovella. In attacco, infine, Maldini dovrebbe dare il cambio a Raspadori, mentre è confermato Moise Kean come unica punta centrale.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.

Dove vedere Germania-Italia

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 23 marzo 2025 alle ore 20:45 presso il Signal Iduna Park di Dortmund. La squadra che si qualificherà in semifinale affronterà una tra Danimarca e Portogallo.

Per vedere la partita in diretta, basterà collegarsi su Rai 1, che la trasmetterà in esclusiva e in chiaro. In alternativa, Germania-Italia sarà disponibile anche in streaming gratuito tramite RaiPlay.