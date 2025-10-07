Italia, le prime ipotesi di formazione per l’Estonia: possibile conferma per il duo Kean-Retegui

Le possibili scelte di Gennaro Gattuso in vista della sfida contro l’Estonia

L’Italia di Gennaro Gattuso riprende la corsa verso la qualificazione al Mondiale 2026: la nazionale azzurra, l’11 ottobre alle 20:45, affronterà l’Estonia al “Le Coq Arena” (impianto situato a Tallinn) nel match valido per la settima giornata del girone I.

“Rispetto a settembre ci sono tante cose da correggere, non solo in difesa. Dobbiamo annusare il pericolo e non dare mai nulla per scontato” ha detto il commissario tecnico in conferenza stampa (LEGGI QUI LE SUE PAROLE). E dunque, ecco le prime ipotesi di formazione per la prossima sfida.

Come riportato da Marco Nosotti di Sky Sport, Gattuso starebbe pensando di confermare la difesa a 4 e di scendere in campo con due punte, ovvero Moise Kean e Mateo Retegui.

Matteo Politano e Mattia Zaccagni, entrambi infortunati, potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Nicolò Cambiaghi e Giacomo Raspadori.