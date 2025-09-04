La prima Italia di Gattuso: prove di 4-2-3-1 e di 4-3-3

Venerdì 5 settembre sera contro l’Estonia ci sarà l’esordio come CT dell’Italia di Gennaro Gattuso: le sue possibili scelte

Manca sempre meno all’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia, in programma per domani sera, 5 settembre, contro l’Estonia.

“Carico a molla. Lo ero dal primo giorno, sento anche la responsabilità perché ho vestito questa maglia. Le somme le tireremo alla fine, ma paura sicuramente no“: aveva detto l’allenatore della Nazionale alcuni giorni fa in conferenza stampa sul suo stato d’animo.

L‘Italia nel girone di qualificazione al Mondiale si trova a inseguire la Norvegia prima, che ha 9 punti in più ma ha anche giocato 2 gare in più, e Israele, 3 punti avanti agli azzurri ma con 1 partita in più.

Nonostante la posizione in classifica Gattuso è stato fin da subito chiaro su quello che bisogna fare: “Pensiamo a una gara per volta e a fare bene“.

La possibile prima Italia di Gattuso

Per quanto riguarda il modulo della prima Italia sicuramente sarà con la difesa a 4. “Le convocazioni sono state fatte sul principio di difendere a quattro. Abbiamo valutato anche il minutaggio dei convocati: qualcuno ha fatto qualcosa in meno, ma l’ho voluto in gruppo perché lo reputo importante“: aveva annunciato in conferenza il CT azzurro. In questa difesa a sinistra dovrebbe partire Dimarco con al centro la coppia Bastoni-Calafiori e sulla destra Di Lorenzo.

Per il centrocampo e la fase offensiva Gattuso in questi giorni, però, ha provato sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. Nel caso del centrocampo a due spazio alla coppia Tonali-Barella, con l’opzione a tre il play sarebbe Locatelli. Il ballottaggio per il ruolo da centravanti è tra Kean e Retegui, che però sono stati anche provati insieme nel 4-2-3-1. A partire dal 1′ minuto sulle fasce dovrebbero essere Zaccagni e Politano.

I prossimi impegni della Nazionale

Dopo la gara contro l’Estonia, l’Italia lunedì 8 settembre alle 20:45 ospiterà Israele. Gli azzurri poi si ritroveranno per la pausa delle nazionali di ottobre durante la quale affronteranno nuovamente Estonia e Israele. Gli uomini di Gattuso, invece, saranno impegnati con la Moldavia e contro la Norvegia nel mese di novembre.