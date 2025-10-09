Italia, la probabile formazione contro l’Estonia

La probabile formazione schierata da Gennaro Gattuso per la sfida tra l’Estonia e l’Italia di sabato 11 ottobre.

L’Italia è pronta a scendere in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’appuntamento è fissato sabato 11 ottobre alle ore 20.45 a Tallinn.

Per capire meglio la formazione che schiererà Gattuso contro l’Estonia sarà decisivo l’allenamento di domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 10.

I dubbi principali rimangono sugli esterni. Si giocano un posto da titolare in cinque: Cambiaso, Spinazzola, Raspadori, Locatelli e Cristante.

Ecco, di seguito, la probabile formazione.

Italia, la probabile contro l’Estonia

Per la sfida contro l’Estonia Gattuso conferma Donnarumma tra i pali. Difesa a quattro con Bastoni e Calfiori centrali accompagnati da Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. A centrocampo ci saranno Tonali e Barella. Gli unici dubbi sono sugli esterni viste le assenze di Politano e Zaccagni, titolari a inizio settembre nel 5-0 all’Estonia, il Ct ha più soluzioni: Spinazzola a destra e Cambiaso a sinistra, con le alternative rappresentate da Raspadori e dal neo azzurro Cambiaghi. Senza trascurare l’ipotesi di inserire un altro centrocampista, cioè Cristante. La coppia d’attacco sarà composta da Kean-Retegui.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaso; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Estonia e Italia, in programma sabato 11 ottobre alle 20.45 a Tallinn, sarà visibile in tv su Rai 1.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso Rai Play.