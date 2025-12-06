Chi troverebbe l’Italia se andasse ai Mondiali: girone abbordabile, il primo vero pericolo potrebbe essere agli ottavi

In attesa di scoprire se ci sarà anche l’Italia, ha preso forma il tabellone del Mondiale 2026, con i gironi sorteggiati a Washington nella giornata di ieri, venerdì 5 dicembre.

Se l’Italia superasse i playoff, battendo prima l’Irlanda del Nord e poi una tra Macedonia e Galles, gli azzurri finirebbero nel gruppo B, composto da Canada, Qatar e Svizzera (qui tutto su queste tre nazionali).

Prima ci sarà da passare il playoff di marzo, però è inevitabile fare già alcuni calcoli per capire quale potrebbe essere il cammino della nazionale di Gattuso.

Tutto dipenderà dal piazzamento nella fase a gironi, dalla quali andranno avanti 32 squadre su 48 al via: le 12 prime, le 12 secondi e le 8 migliori terze.

Il tabellone dell’Italia in caso di vittoria del girone

Partiamo dall’ipotesi più ottimistica, ovvero quella del passaggio del girone come prima classificata davanti a Canada, Qatar e Svizzera. In quel caso sarebbe difficile dire quale sarà l’avversaria dei sedicesimi di finale, ma molto probabilmente sarà una partita abbordabile, contro una terza classificata tra cinque possibili gironi.

In caso di passaggio agli ottavi però ci sarebbe, molto probabilmente, il primo grande ostacolo del torneo. Infatti, gli azzurri affronterebbero la vincente tra la prima del gruppo K e una delle terze classificate. Tradotto, è molto probabile che l’avversario degli ottavi sia il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ai quarti, invece, ci potrebbe essere l’Argentina campione in carica.

Il tabellone in caso di secondo posto

Da tabellone, la seconda classificata del girone B affronterà la vincente del gruppo A. Quindi una tra Messico, Sudafrica, Corea del Sud e una quarta ancora da stabilire. Un sedicesimo anche in questo caso abbordabile, con un avversario che potrebbe essere leggermente più alla portata agli ottavi.

Infatti, qui ci sarebbe una tra la vincente del gruppo F, con l’Olanda grande favorita, e la seconda del gruppo C, quello di Brasile, Marocco, Scozia e Haiti. I pericoli principali per i quarti sarebbero invece Francia e Germania.

Il tabellone in caso di terzo posto

Molto più difficile capire chi affronterà l’Italia in caso di terzo posto nel girone. Infatti, sarà da capire intanto quali saranno le migliori 8 classificate delle 12 totali, e poi in che ordine passeranno il turno.

Quel che è certo è che, in questo caso, l’Italia affronterebbe una delle prime classificate, col rischio di incontrare una delle favorite per la vittoria finale. Neanche da dire, invece, che il quarto e ultimo posto nel girone vorrebbe dire eliminazione.