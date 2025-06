Qualificazioni al Mondiale, Italia verso i playoff? Le possibili avversarie

Mateo Retegui, Italia (Imago)

Gli Azzurri dopo la prima gara del girone sono già proiettati a disputare i playoff: ecco contro chi potrebbero giocare

È iniziato male, molto male il percorso dell’Italia verso il Mondiale 2026. Gli Azzurri hanno perso con un passivo pesante – aspetto da non sottovalutare in ottica differenza reti – la gara d’esordio contro la Norvegia, di fatto lo scontro diretto del girone.

Haaland e compagni sono dunque sempre più primi, mentre la Nazionale di Spalletti deve rincorrere, ma è già altamente improbabile che possa prendersi la testa del gruppo.

Per questo, dunque, si fanno alte le quotazioni dell’ennesima partecipazione ai playoff, dopo le sconfitte degli anni passati contro Svezia e Macedonia.

Ma alla luce della situazione attuale, chi sarebbero le potenziali avversarie dell’Italia?

I criteri del sorteggio

Premessa: ai playoff per il Mondiale partecipano 16 squadre, che si affrontano in 4 mini-tornei con semifinali e finale da cui vengono fuori le 4 qualificate. Ad accedere sono le 12 seconde qualificate di ogni girone più le 4 migliori squadre di Nations League che hanno chiuso il proprio gruppo di qualificazione dal 3° posto in giù. Ecco perché l’Italia, anche in caso di flop totale e di mancato 2° posto, avrebbe un’alta probabilità di giocare comunque i playoff.

L’una o l’altra cosa cambierebbe però tutto, perché nel primo caso gli Azzurri entrerebbero probabilmente come teste di serie o, al massimo, in seconda fascia; in caso di accesso tramite la Nations League, invece, la Nazionale non solo andrebbe in quarta fascia ma giocherebbe anche le partite in trasferta.

Sandro Tonali, Italia (Imago)

Le possibili avversarie

Alla luce di questo, si può dire che in caso di 2° posto anche le avversarie ovviamente sarebbero più abbordabili: al momento l’Italia rischierebbe di affrontare Galles, Montenegro, Albania, Romania o Finlandia.

Accedendo ai playoff tramite Nations League, invece, metterebbe Donnarumma&co di fronte a un sorteggio ostico, dal quale potrebbero uscire nazionali molto più attrezzate di quelle sopracitate.