Playoff Mondiali 2026, giovedì 20 novembre il sorteggio

L’Italia osserva con attenzione i sorteggi per i playoff europei validi per l’accesso ai Mondiali del 2026.

Giovedì 20 novembre alle ore 13:00 si terranno i sorteggi dei playoff europei validi per l’accesso ai Mondiali del 2026. Un passaggio decisivo per l’Italia di Gennaro Gattuso, chiamata a conquistare sul campo un posto nella rassegna iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. A riportarlo è Football Meets Data.

Saranno sedici le nazionali europee coinvolte nel sorteggio, insieme alle sei rappresentative dei playoff intercontinentali, anch’esse in attesa di conoscere il proprio destino.

I criteri di composizione delle urne verranno stabiliti in base al ranking FIFA aggiornato e pubblicato il 19 novembre, il giorno prima della cerimonia.

Il sorteggio, organizzato dalla FIFA sarà verosimilmente trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della FIFA e attraverso i principali media sportivi europei.

Il percorso dell’Italia: quando saranno i sorteggi per i playoff dei Mondiali 2026

Sarà giovedì 20 novembre il giorno in cui si scoprirà verosimilmente il percorso dell’Italia ai playoff europei per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Un passaggio fondamentale, per evitare la terza esclusione consecutiva.

A due giornate dal termine del Girone I, l’Italia è a tre punti di distanza dalla Norvegia, che finora ha mantenuto il punteggio pieno. Per centrare la qualificazione diretta ai Mondiali sarà indispensabile vincere il girone, mentre la seconda classificata dovrà passare dai playoff per conquistare un posto alla rassegna iridata.

In caso di arrivo a pari punti, a decidere sarà la differenza reti: al momento la Norvegia vanta un +26, contro il +10 dell’Italia. Di conseguenza, a meno di un clamoroso passo falso dei norvegesi il 13 novembre contro l’Estonia, gli azzurri saranno chiamati a vincere entrambe le gare rimanenti e a recuperare addirittura 19 reti di scarto.