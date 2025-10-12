Italia verso i playoff per i Mondiali: quando si giocano e come funziona

Quando si giocano e come funzionano i playoff per la qualificazione ai Mondiali: i dettagli

L’Italia è sempre più vicina a dover passare dai playoff per potersi qualificare al Mondiale 2026. Nonostante il 3-1 contro l’Estonia, infatti, anche la Norvegia non si è fermata e anzi, ha aumentato il gap di differenza reti battendo 5-0 Israele.

Un passo falso di Haaland e compagni potrebbe rimettere in gioco gli azzurri, ma al momento lo scenario più plausibile rimane quello dei playoff. Di nuovo, come successo anche per le ultime due spedizioni.

Svezia, Moldavia e Macedonia del Nord sono le principali possibili avversarie della nostra Nazionale (qui i dettagli). Ma come funziona il meccanismo e il regolamento dei playoff per accedere ai Mondiali?

Innanzitutto, gli spareggi per i posti rimanenti per la fase finale avranno luogo nel mese di marzo 2026. Di seguito tutto ciò che c’è da sapere in vista di possibili playoff per la squadra guidata da Rino Gattuso.

Come funzionano i playoff: il regolamento

Allo spareggio per le qualificazioni mondiali parteciperanno tutte le dodici seconde classificate di ciascuno dei dodici gironi. A queste vanno aggiunte anche le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 (ovviamente quelle che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto).

Le 16 squadre saranno poi sorteggiate in quattro distinti percorsi di spareggio. Ogni mini-girone prevede una semifinale secca e una finale ugualmente in gara unica. Chi vince entrambe le sfide si qualifica al Mondiale 2026.

Il meccanismo degli spareggi

Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking FIFA di novembre 2025: le prime quattro (come sarebbe l’Italia) in prima fascia, le quattro successive in seconda fascia e le altre quattro successive in terza. La quarta fascia è invece occupata dalle quattro ripescate della Nations League.

Da qui inizierà il sorteggio: le squadre della prima fascia saranno accoppiate con quelle della quarta per le semifinali, quelle della seconda con quelle della terza. Le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale (in gara unica) in casa. In sostanza, quindi, l’Italia giocherebbe la semifinale in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.

E in finale? Qui, al contrario, i percorsi si “incrociano” tra di loro: chi vince le semifinali tra prima/quarta fascia andrà in finale contro la vincente delle semifinali seconda/terza fascia. A determinare i possibili incroci e chi giocherà la finale in casa sarà sempre il sorteggio.