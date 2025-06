Italia, perde quota il nome di Stefano Pioli: la FIGC prende tempo per decidere

Perde quota il nome di Stefano Pioli per il ruolo di CT dell’Italia: le ultime

Perde quota il nome di Stefano Pioli come successore di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale Italiana, in vista delle qualificazioni per il Mondiale 2026 e non solo.

Dopo la rinuncia all’incarico da parte di Claudio Ranieri, che ha preferito mantenere la parola data alla Roma e rispettare l’incarico dirigenziale con i giallorossi, si va dunque verso altre scelte.

Ancora nulla di concreto, ma le decisioni potrebbero e dovrebbero portare verso altre direzioni anche da Stefano Pioli, ancora sotto contratto con l’Al Nassr e fortemente cercato dalla Fiorentina per sostituire Palladino.

Valutazioni in corso per Gravina e la FIGC per trovare il candidato migliore. La soluzione potrebbe anche essere di affidarsi a un Campione del Mondo del 2006 come Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro.

La situazione in panchina per la Nazionale

La FIGC si prenderà qualche giorno per decidere cosa fare: la Federazione è rimasta spiazzata dalla decisione di Claudio Ranieri, che ha giurato fedeltà alla Roma mantenendo la sua parola. Confermato il no di Stefano Pioli, ormai promesso sposo della Fiorentina.

Non si cercherà un allenatore “giochista”: si cercherà un profilo pronto a intervenire subito.

Prendono quota i nomi di Gattuso, De Rossi e Cannavaro, con il primo più in alto rispetto ai compagni di squadra del 2006, per la sua appartenenza e la sua esperienza. Nulla è ancora deciso, si sta cercando di riflettere per non sbagliare la scelta.