Italia, primo gol di Esposito e papera di Donnarumma in due minuti: cos’è successo

Pio Esposito trova il primo gol con l’Italia, poi la papera di Donnarumma: cos’è successo nel match contro l’Estonia

Succede di tutto in 2 minuti nel match tra Italia ed Estonia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Al 74’ Pio Esposito trova il primo gol con la Nazionale maggiore su assist di Spinazzola dopo una bella azione di squadra.

Appena 120 secondi dopo l’Estonia accorcia le distanze con Sappinen, bravo a sfruttare un clamoroso errore di Donnarumma.

Il gol del nerazzurro prima, e l’errore del portiere del Manchester City poi, portano il risultato sul 3-1 in favore degli azzurri.

Italia, la ricostruzione del gol di Pio Esposito

Il centravanti dell’Inter è entrato al 15’ del primo tempo dopo l’infortunio alla caviglia di Kean. Esposito è andato vicino alla rete già nei minuti finali della prima frazione con un colpo di testa parato da Hein.

Gli azzurri non hanno creato molti presupposti per arrivare al terzo gol nella ripresa, ma al 74’ proprio l’attaccante nerazzurro ha trovato la gioia personale con un destro dall’interno dell’area di rigore su assist di Spinazzola. Il terzino sinistro del Napoli era arrivato al cross dopo una bella triangolazione con Barella.

Papera di Donnarumma appena due minuti dopo

Neanche il tempo di festeggiare che l’Estonia accorcia subito le distanze sull’1-3. Gran parte della responsabilità è però del portiere del Manchester City, che perde il controllo del pallone dopo aver fermato un cross proveniente dal lato sinistro.

Bravo e lesto Sappinen, che riesce a raccogliere il pallone caduto dalle braccia di Donnarumma e trova così il gol.