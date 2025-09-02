Italia, Pio Esposito: “Sta succedendo tutto velocemente. Lautaro e Thuram? Per me un’opportunità”

Le dichiarazioni di Pio Esposito, alla sua prima convocazione con l’Italia

A pochi giorni dalla sua prima presenza in Serie A con la maglia dell’Inter durante la sconfitta contro l’Udinese, Pio Esposito è stato convocato dalla Nazionale Italiana dal commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Il classe 2005, che l’hanno scorso ha segnato 17 gol in Serie B con lo Spezia, è alla prima chiamata tra i grandi. Una scelta netta da parte del CT, che dimostra di voler ringiovanire il gruppo convocando per la prima volta anche Leoni e Fabbian.

Due gli impegni degli Azzurri in questa sosta per le Nazionali. Venerdì 5 settembre alle 20:45 contro l’Estonia, poi lunedì 8 sempre alle 20:45 contro Israele.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del calciatore nerazzurro, intervenuto ai microfoni della sala stampa dal ritiro di Coverciano.

Italia, le parole di Pio Esposito

Sulle prime emozioni l’attaccante dell’Inter ha dichiarato: “Sicuramente sta succedendo tutto molto velocemente. Sono molto contento di essere qui per la prima convocazione, una emozione grandissima. Dell’esordio con l’Inter… Serve grande equilibrio: questo è un momento molto positivo, ma nel calcio può cambiare tutto velocemente e serve grande equilibrio”

Su Lautaro e Thuram, suoi compagni in nerazzurro: “Non è uno sgomitare, ma un voler imparare sempre qualcosa da loro perché sono tra gli attaccanti più forti del momento. Per me è una opportunità”

Sul coraggio che hanno all’estero di puntare di più sui giovani: “E’ un dato oggettivo, all’estero vengono lanciati più giovani e più presto. Non so il motivo, ma è così”.

Cosa ruberebbe Lautaro e Thuram? Ecco la risposta di Esposito: “A Lautaro la fame, la cattiveria. Fa tutto sempre al 100%, anche in allenamento. A Marcus la semplicità nel fare le cose, nel saltare l’uomo”.