Per l’Italia saranno playoff: a San Siro vince la Norvegia 4-1

Per la Nazionale di Gennaro Gattuso saranno playoff: a San Siro vincono i norvegesi per 4-1 grazie a Nusa, Strand Larsen e Haaland.

Adesso è anche aritmetico. Per l’Italia l’unica possibilità di tornare a disputare i Mondiali saranno i playoff. La Nazionale di Gattuso era chiamata a un miracolo, ovvero battere con nove gol di scarto la Norvegia.

Un’impresa realisticamente quasi impossibile, se poi aggiungiamo che l’avversario era la squadra in testa al girone davvero ai limiti dell’immaginabile.

Così è stato dal momento che l’Italia ha perso per 4-1. Non è bastata una gran partenza con il gol di Pio Esposito agli azzurri per prendersi una piccola rivincita.

Nella ripresa la Norvegia ha iniziato a giocare e sono arrivati il gol di Nusa, la doppietta del solito Haaland e infine il timbro di Larsen.

Ecco chi potrà affrontare l’Italia ai playoff

Per l’Italia si chiude un girone di qualificazione da 18 punti in 8 gare con 6 vittorie e due sconfitte, entrambe arrivate contro la Nazionale di Solbakken. Giovedì 20 novembre, la Nazionale di Rino Gattuso, scoprirà il suo avversario nella semifinale dei playoff.

Le possibili avversarie sono: Irlanda del Nord, Scozia, Svezia e una tra Macedonia del Nord e Galles. Quest’ultima verrà decisa martedì 18 novembre quando si giocherà la partita tra le due Nazionali in questione.