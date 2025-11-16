Le scelte di Gattuso e Solbakken per Italia-Norvegia, ultima giornata delle qualificazioni verso i Mondiali 2026

L’Italia cerca conferme verso i playoff. A San Siro si chiudono le qualificazioni Mondiali per gli azzurri, con la Norvegia che si prepara a festeggiare l’accesso alla fase a gironi.

Solo una vittoria della squadra di Gattuso con 9 o più gol di scarto capovolgerebbe un destino oramai scritto. Nel frattempo, gli azzurri cercano la settima vittoria consecutiva per presentarsi nel modo migliore all’appuntamento di marzo.

Nella notte di Milano non ci sarà Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Arsenal ha lasciato il ritiro di Milanello negli ultimi giorni a causa di un problema all’anca, con Gattuso che lo ha ringraziato ai microfoni di Sky Sport: “Potevamo fargli stringere i denti ma non è corretto perché ogni 3-4 giorni hanno partite“.

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia.

Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa; Haaland, Sorloth.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Italia e Norvegia si gioca domenica 16 novembre 2025 a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45.

Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming su Rai Play, tramite l’app o collegandosi sul sito.