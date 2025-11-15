Italia, Dimarco: “Rapporto con Gattuso? Sono contento della sua fiducia in me”

Le parole di Federico Dimarco alla vigilia della gara di qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia

L’Italia si prepara all’ultima gara di qualificazioni ai Mondiali, ed è sempre più orientata verso i playoff del prossimo marzo.

Alla vigilia della gara con la Norvegia, capolista del girone I, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Domani giochiamo in casa e dovremmo fare una grande partita. La Norvegia è forte, sarà una sfida difficile. Il girone è così e anche solo con una sconfitta in questo momento siamo ai playoff“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Dimarco.

Italia, le parole di Dimarco

Dimarco ha proseguito: “Ho avuto tanti momenti belli e brutti prima di questo. Verso la fine dell’anno scorso ho sofferto tanto e ho cercato di uscirne nel migliore dei modi con il lavoro. Sono contento della fiducia di Chivu e Gattuso“.

Si è poi soffermato sul rapporto con Gattuso : “Bellissimo feeling, è una persona schietta che ci ha fatto tornare ad avere quel sentimento di appartenenza alla maglia della Nazionale e credo sia importante“.