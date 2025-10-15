Italia, venduti già 35mila biglietti per la sfida alla Norvegia

La Figc ha fatto sapere che per la sfida tra Italia e Norvegia del 16 novembre sono stati venduti già 35mila biglietti: le ultime

Non hanno smesso di crederci i tifosi della Nazionale, che stanno dimostrando tutta la loro vicinanza alla squadra.

Difatti, la Figc ha comunicato sui propri profili ufficiali che sono già stati venduti 35mila tagliandi per la gara del 16 novembre tra Italia e Novergia.

Match che, in caso di passo falso di Halaand e compagni contro l’Estonia, potrebbe rivelarsi fondamentale per il discorso qualificazione ai prossimi Mondiali.

Un ipotesi improbabile, ma comunque possibile. Giuseppe Meazza, intanto, si farà trovare di nuovo pronto.

Italia-Norvegia, è “boom” biglietti

A novembre gli Azzurri saranno impegnati nelle ultime due gare del proprio girone di qualificazione al Mondiale negli Usa, Canada e Messico. Partiche che saranno giovedì 13 novembre contro la Moldavia a Chisinau e domenica 16 novembre a Milano, stadio Giuseppe Meazza, contro la capolista Norvegia.

Con i 35mila biglietti venduti l’impianto milanese va di nuovo verso il riempimento dopo il record di incassi, quello di 1 milione e 683mila euro, fatto registrare solo otto mesi fa nella gara di andata dei quarti di Nations League contro la Germania. La vendita è ancora aperta sugli appositi siti Internet.