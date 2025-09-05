Italia, quattro giocatori andranno in tribuna contro l’Estonia: non convocati da Gattuso

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, Rino Gattuso si appresta a sedere sulla panchina della Nazionale Italiana in qualità di Commissario Tecnico per la prima volta.

Saranno due gli impegni degli Azzurri in questa prima sosta per Nazionali della stagione 2025/2026, due match validi per le qualificazioni al Mondiale 2026.

A partire dalla sfida di oggi, sabato 5 settembre, contro l’Estonia al Gewiss Stadium di Bergamo, per poi affrontare Israele in Ungheria, lunedì 8 sempre alle 20:45.

Il CT azzurro Gattuso ha deciso di non convocare quattro giocatori, che quindi seguiranno il match dalla tribuna, per la prima delle due sfide appena citate. Di seguito i loro nomi.

Maldini e non solo: gli esclusi dalla lista dei convocati di Italia-Estonia

Senza considerare Gianluca Scamacca, che ha alzato lasciato prematuramente il ritiro della Nazionale per il persistere del problema al ginocchio, Rino Gattuso ha dovuto fare delle scelte in vista della sfida tra Italia ed Estonia. Sono dunque quattro i giocatori non convocati per questa prima sfida degli Azzurri (QUI la probabile formazione).

A partire da Daniel Maldini, proseguendo poi con Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni e Giovanni Fabbian. Due di questi, come raccontato nei giorni scorsi, sono alla prima chiamata con la Nazionale. Per loro, spazio in tribuna per assistere alla sfida valida per il gruppo I delle qualificazioni europee per la prossima Coppa del Mondo, in attesa delle decisioni per la gara contro Israele.

Ecco dunque i 23 convocati.

PORTIERI – Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI – Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.

CENTROCAMPISTI – Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.

ATTACCANTI – Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.