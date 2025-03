Esultanza Italia (Imago)

Tutto pronto per la doppia sfida tra Italia e Germania: ecco il programma della sosta di marzo degli Azzurri

4 mesi dopo l’ultima volta, il calcio per club si ferma per dar spazio alle nazionali.

Arriva infatti la sosta di marzo, che vede in programma diverse partite importanti soprattutto per quanto riguarda le competizioni UEFA.

Da un lato l’inizio delle qualificazioni per il Mondiale 2026, dall’altro le fasi finali di Nations League, che vedranno impegnata anche l‘Italia.

Gli azzurri affronteranno la Germania in una doppia sfida andata-ritorno che vale l’accesso alle semifinali: ecco il programma completo della sosta di marzo dei ragazzi di Spalletti.

Il programma della sosta per l’Italia

Domenica 16 marzo la Nazionale di Luciano Spalletti si radunerà per comodità ad Appiano Gentile, casa dell’Inter – una novità rispetto ai precedenti raduni di Coverciano. Lunedì si inizia poi a fare sul serio, con il primo allenamento che si svolgerà alle 16. Lo stesso avverrà il giorno seguente, mentre mercoledì sarà già vigilia: Spalletti e un altro giocatore parleranno in conferenza stampa alle 14.30, mentre alle 15.45 Donnarumma e compagni scenderanno in campo per la rifinitura. Giovedì, poi, alle 20.45 verrà fischiato il calcio d’inizio della gara d’andata.

Venerdì pomeriggio, dopo la partita, gli Azzurri torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile. Lo stesso faranno per la rifinitura del sabato mattina, mentre nel pomeriggio – alle 16.50 – è previsto il volo da Milano a Dortmund, sede della sfida di ritorno. Alle 19 il walk around del Signal Iduna Park, mentre alle 19.10 Spalletti tornerà a parlare in conferenza stampa. Domenica sera poi andrà in scena la partita decisiva per l’accesso alle semifinali di Nations League.

Sandro Tonali, Italia (Imago)

Nations League, il quadro dei quarti di finale

Diverse le partite interessanti in questo marzo, soprattutto per quanto riguarda la Nations League. Le prime due classificate di ogni girone della Lega A si affrontano infatti nei quarti di finale, e il sorteggio ha emesso diversi accoppiamenti intriganti.

In primis proprio quello che vede l’Italia affrontare la Germania; chi vince tra le due non solo ospiterà le final four di giugno, ma se la vedrà anche con la vincente della sfida tra Danimarca e Portogallo. Dall’altro lato del tabellone, invece, l’Olanda giocherà contro la Spagna mentre la Croazia contro la Francia.