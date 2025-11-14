L’Italia di Gattuso si prepara all’ultima partita del girone di qualificazione, contro la Norvegia. Il programma degli Azzurri verso la sfida

Novanta minuti che possono dare indicazioni importanti verso il playoff di marzo. L’Italia di Gattuso, reduce dalla vittoria contro la Moldavia grazie ai gol di Mancini ed Esposito, vuole chiudere nel migliore dei modi il girone di qualificazione.

L’ultima partita è in programma contro la Norvegia a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 16 novembre. Per comodità, gli Azzurri si riuniranno a Milanello, abitualmente “casa” del Milan.

Un ritorno sicuramente particolare per il CT, nel centro sportivo che per anni lo ha visto grande protagonista sia con la maglia rossonera che da allenatore. La sua Nazionale si è già allenata a Milanello verso la sfida di Chisinau, ma da oggi 14 novembre ospiterà il ritiro degli Azzurri in vista dell’appuntamento di domenica sera.

Una partita importante nonostante il discorso per la qualificazione diretta sia oramai chiuso, come spiegato dall’ex Napoli dopo la vittoria contro la Moldavia: “Battere la Norvegia aumenterebbe l’autostima della nostra squadra“.

Il programma verso Italia-Norvegia

Inizia oggi 14 novembre l’avvicinamento dell’Italia di Gattuso alla sfida contro la Norvegia, archiviando la vittoria nel finale contro la Moldavia. Alle 15:30 è in programma il primo allenamento a Milanello, che si terrà a porte chiuse.

Domani pomeriggio, già vigilia della sfida contro Haaland e compagni, prima la conferenza stampa alle ore 14:00 e poi allenamento a partire dalle 15:15.

Cosa serve all’Italia per arrivare prima?

L’Italia- almeno dal punto di vista teorico – può ancora arrivare prima nel girone e qualificarsi direttamente per il Mondiale senza passare dal playoff. Un’eventualità molto remota, considerando che gli Azzurri servirebbe vincere addirittura con 9 gol di scarto.

Per questo, la squadra di Gattuso è già proiettata verso i playoff. Prima l’ultimo test di preparazione, a San Siro contro la Norvegia, per arrivare a marzo con più certezze e consapevolezze.