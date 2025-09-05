Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Montenegro

Le formazioni ufficiali e le scelte degli allenatori di Italia e Montenegro Under 21 per il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei

L’Italia Under 21 torna in campo per le qualificazioni al prossimo Europeo. Gli azzurrini fanno parte del Girone E con: Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Svezia e Armenia.

Silvio Baldini si troverà ad affrontare la sua prima partita in una competizione ufficiale sulla panchina dell’under 21.

Il primo avversario è il Montenegro allenato da Nikola Rakojevic.

Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte di Rakojevic e Baldini per la gara valida per le qualificazioni all’Europeo.

Le formazioni ufficiali di Italia-Montenegro Under 21

ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. All. Baldini

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Dukanovic; Kostic. All. Klajevic

Dove vedere Italia-Montenegro Under 21 in tv e streaming

La gara tra Italia e Montenegro Under 21 si giocherà venerdì 5 settembre alle ore 18:15 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia.

Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, mentre in streaming sarà possibile vedere la partita su RaiPlay.