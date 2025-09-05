Baldini inizia con una vittoria con l’Italia U21: Montenegro battuto 2-1

Inizia col piede giusto l’avventura di Silvio Baldini alla guida dell’Italia U21

Comincia bene il nuovo ciclo dell’Italia Under 21, che ha vinto 2-1 contro i pari età del Montenegro all’esordio di Silvio Baldini in panchina.

La partita era valida per il primo turno del girone di qualificazione per il prossimo europeo di categoria, primo impegno del nuovo biennio.

La partenza era stata subito in salita, col gol ospite dopo soli 3 minuti. Nel secondo tempo ci hanno pensato le reti di Lipani e Koleosho a ribaltare il risultato, fissandolo sul 2-1 finale.

Il prossimo impegno degli azzurrini sarà quello contro la Macedonia del Nord di martedì prossimo.

Italia, Baldini: “Questi ragazzi meritavano la vittoria”

Al termine della gara, il CT Silvio Baldini ha parlato ai microfoni di RAI Sport: “Sono contento perché questi ragazzi per l’impegno che hanno messo in questi tre giorni meritavano la vittoria. Nel calcio le partite facili non esistono, io non ero preoccupato perché può succedere di perdere, l’importante è non sentire la sconfitta. Sicuramente le vittorie ti aiutano a crescere e ad avere fiducia in te stesso. Oggi l’avversario ci ha messo grinta e fisicità, ma noi siamo l’Italia, queste vittorie vanno raccolte ma in ottica di un percorso più convincente“.

Baldini ha anche criticato un aspetto del gioco degli azzurrini: “Noi facciamo troppo possesso palla, che porta le avversarie a mettersi dietro la linea della palla annullando gli spazi. Dobbiamo girare la palla più velocemente”. Infine, ha rivolto un augurio anche a Gattuso per il suo esordio sulla panchina della Nazionale maggiore: “Spero che il nostro mister, con tutta la sua grinta, il suo amore per la maglia della nazionale riesca a trasmetterlo ai suoi giocatori. Sicuramente l’Italia farà una gran partita e vincerà”.