Italia, cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026? Le combinazioni

Restano quattro partite del gruppo I da giocare: ecco cosa serve all’Italia per andare ai Mondiali del 2026

L’Italia vince (anche) contro l’Israele e raccoglie la terza vittoria consecutiva nel gruppo I: la nazionale allenata da Gennaro Gattuso è ancora in corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2026.

Ma nel dettaglio, cosa serve a Sandro Tonali e compagni per qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo? Gli azzurri sono attesi da altre quattro partite contro l’Estonia (11 ottobre), l’Israele (14 ottobre), la Moldavia (13 novembre) e la Norvegia (16 novembre).

Moise Kean e compagni, a questo punto, devono vincere le restanti quattro partite con più gol di scarto possibile.

Un dettaglio importante visto che, in caso di arrivo a pari punti, varrà la differenza reti.

Mondiali 2026, la classifica del gruppo I

Dopo le prime quattro gare del gruppo I, la Norvegia occupa la testa della classifica con 12 punti e un +11 di differenza reti. L’Italia e l’Israele sono al secondo posto, entrambe con 9 punti e una differenza reti, rispettivamente, di +5 e +4.

Al quarto posto c’è l’Estonia con 3 punti e una differenza reti di -8. La Moldavia, infine, chiude il gruppo con 0 punti e una differenza reti di -12.