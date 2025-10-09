Under 20, finisce il Mondiale dell’Italia: ai quarti ci vanno gli Stati Uniti

Finisce agli ottavi il cammino dell’Italia al Mondiale Under 20

Si chiude agli ottavi di finale il Mondiale Under 20 dell’Italia, che contro gli Stati Uniti esce sconfitta per 3-0.

Protagonista ancora una volta Benjamin Cremaschi, autore di una doppietta, col gol che ha aperto la partita e quello che l’ha chiusa.

Il neo centrocampista del Parma è al momento capocannoniere della competizione, con 5 gol all’attivo. Nel mezzo è arrivata la rete su calcio di punizione di Tsakiris.

Gli azzurrini tornano così a casa, mentre gli americani sfideranno la vincente di Marocco-Corea del Sud.

Stati Uniti-Italia, il racconto della partita

Gli Stati Uniti ci hanno messo solo 15 minuti per indirizzare la partita, con il gol proprio di Cremaschi, bravo a farsi trovare pronto su una ribattuta di Seghetti, che ha rotto l’equilibrio. Da quel momento l’Italia ha sofferto gli avversari per tutto il primo tempo, provando invece a cambiare le cose nel secondo. A inizio secondo tempo è subito entrato in campo Mattia Liberali e gli azzurri sono andati crescendo col passare dei minuti, fino al gol del raddoppio degli Stati Uniti al 79′. Questa volta la rete è stata di Tsakiris, con un calcio di punizione preciso che ha superato la barriera azzurra che aveva scelto di non saltare.

Il gol del 3-0 definitivo è arrivato su contropiede, con l’Italia sbilanciata in avanti per cercare di riaprirla. Prima del secondo gol di Cremaschi ci sono stati anche due controlli Var, in seguito alla richiesta di Football Video Support, per due possibili rigori per la squadra di Nunziati. In nessuno dei due casi è stato concesso il penalty. Con questa partita, la nazionale a stelle e strisce si conferma una macchina da gol, con 17 reti in 4 partite. Ora attendono la vincente di Marocco-Corea del Sud.