Mondiali U17, Italia in semifinale per la prima volta nella sua storia

L’Italia batte il Burkina Faso e avanza nella competizione, decisivo Campaniello

Continua il sogno dell’Italia al Mondiale Under 17, dove gli azzurrini si sono qualificati per la semifinale del torneo per la prima volta nella loro storia.

Decisiva la vittoria ai quarti di finale contro il Burkina Faso, con l’1-0 finale firmato da Thomas Campaniello, attaccante dell’Empoli già determinante agli ottavi con una doppietta all’Uzbekistan.

Il classe 2008 è subentrato al 70′ ad Arena e ci ha messo 12 minuti per trovare il gol vittoria.

Adesso, la nazionale del c.t. Massimiliano Favo affronterà l’Austria in semifinale.

Mondiali U17, l’Italia continua a sognare

Continua, quindi, il sogno dell’Italia Under 17, che nel suo piccolo ha già scritto la storia in questa competizione. Infatti, è la prima volta che la nazionale azzurra si qualifica per le semifinali del torneo. Il c.t. Favo spera ancora in un incredibile bis, dopo aver già condotto l’Under 17 alla vittoria degli Europei nell’estate 2024.

Gli azzurrini continuano a essere trascinati da Thomas Cmpaniello, classe 2008 già debuttante in Serie A con l’Empoli nella scorsa stagione e autore di 3 gol tra ottavi e quarti. Il numero 9 azzurro ha approfittato di un rinvio sbagliato del portiere avversario per punirlo sul primo palo all’82’. Fino a quel momento la partita era rimasta ferma sullo 0-0. Ora per lui e compagni c’è l’Austria come prossimo avversario.