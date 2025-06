Le probabili formazioni per Italia-Moldavia, gara di qualificazione ai Mondiali 2026

Giornata strana in casa Azzurri, con Luciano Spalletti che – già virtualmente esonerato – sarà comunque in panchina in occasione della sfida tra Italia e Moldavia, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0 e le successive riflessioni sull’allenatore di Certaldo, intanto la FIGC è alla ricerca del nuovo CT, con Claudio Ranieri indiziato numero uno.

Anche Stefano Pioli in lista, ma l’ex Roma, Cagliari e Leicester tra le altre è il prescelto. Da capire gli sviluppi anche con i Friedkin per un eventuale doppio incarico.

Intanto, però, si avvicina sempre più il fischio d’inizio, previsto per le 20:45, allo Stadio Mapei di Reggio Emilia. Di seguito le probabili formazioni.

La probabile formazione degli Azzurri

Per la sua ultima partita alla guida della Nazionale Azzurra, Luciano Spalletti dovrebbe riproporre nuovamente il 3-5-2 ma con diversi cambi rispetto agli XI titolari con la Norvegia. Confermato Donnarumma in porta, così come Di Lorenzo braccetto di destra e Coppola in mezzo alla difesa. Sulla sinistra, invece, Luca Ranieri (esordio) al posto di Alessandro Bastoni.

A centrocampo, invece, confermato solamente Tonali mezz’ala. In regia, invece, Ricci prende il posto di Rovella e Frattesi quello di Barella. Situazione analoga sulle fasce, fuori Udogie e Zappacosta, dentro Dimarco e Cambiaso. In attacco, infine, confermata la coppia Retegui–Raspadori.

Italia-Moldavia, le probabili formazioni

Dovrebbe schierarsi così, dunque, l’ultima Italia di Luciano Spalletti.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT: Spalletti

MOLDAVIA (4-2-3-1): Kozhukhar; Reabciuk, Baboglo, Craciun, Dumbravanu; Rata, Motpan; Bodisteanu, Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. CT: Clescenco