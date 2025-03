Arrivano novità sull’infortunio riportato dall’attaccante dell’Italia e dell’Atalanta Mateo Retegui, che ha riportato una lesione

Sono arrivati degli aggiornamenti per quanto riguarda l’infortunio di Mateo Retegui, attaccante dell’Italia e dell’Atalanta.

Il giocatore, che aveva abbandonato il ritiro degli Azzurri dopo il problema riscontrato, è stato fermato da una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo di destra.

Questo l’esito degli esami, con l’infortunio che non dovrebbe essere comunque grave. Ma la gara dell’Atalanta contro la Fiorentina appare comunque essere a forte rischio.

Resterà da capire nelle prossime ore se arriveranno altre novità circa le condizioni dell’attaccante, atttuale capocannoniere del campionato di Serie A.

L’esito degli esami sull’infortunio di Retegui

Non ci sarà Mateo Retegui in occasione del doppio confronto che vedrà l’Italia sfidare la Germania nei quarti di finale della Nations League. L’attaccante, che ha segnato 22 gol nel campionato di Serie A, è stato fermato da un infortunio muscolare.

Gli esiti degli esami hanno rilevato una lesione di primo grado dell’adduttore lungo di destra. Non dovrebbe trattarsi di un problema grave, ma Gasperini e l’Atalanta molto probabilmente dovranno fare a meno di lui per la gara contro la Fiorentina in programma per domenica 30 marzo.

Le soluzioni dell’Italia

Brutte notizie per Gasperini ma anche per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno del suo attaccante. A guidare l’attacco degli Azzurri dovrebbe dunque esserci Moise Kean, secondo miglior marcatore del nostro campionato con quindici gol segnati.

Alle sue spalle nella nuova veste tattica del ct dell’Italia, il 3-5-2, dovrebbe esserci Giacomo Raspadori, che nell’ultimo periodo ha iniziato a trovare più spazio nel 3-5-2 adoperato anche da Antonio Conte con il suo Napoli, al fianco di un’altra punta di peso, Romelu Lukaku. Primo round della sfida contro la Germania fissato per le 20:45 di giovedì 2o marzo 2025.