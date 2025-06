Italia, la probabile formazione contro la Norvegia

Spalletti perde pezzi ma cerca risposte nella gara d’esordio delle qualificazioni mondiali: la probabile formazione dell’Italia.

L’Italia si prepara all’esordio nelle qualificazioni al Mondiale 2026 contro la Norvegia, in una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Gli Azzurri, inseriti nel gruppo I, debuttano dopo aver osservato il primo turno da spettatori: la squadra di Haaland è già a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Israele e Moldavia, e arriva all’Ullevaal Stadion con entusiasmo e fiducia.

Per gli uomini di Luciano Spalletti, invece, la marcia di avvicinamento alla gara è stata segnata da una lunga serie di contrattempi. L’infortunio muscolare di Gabbia martedì è stato solo l’inizio: mercoledì è toccato a Moise Kean alzare bandiera bianca per un risentimento muscolare alla coscia destra. L’attaccante della Fiorentina ha già lasciato il ritiro e non sarà a disposizione nemmeno lunedì contro la Moldova.

A completare il quadro ci sono le assenze di Locatelli e Acerbi. Nonostante il contesto complicato, Spalletti ha ribadito fiducia nel gruppo e ha chiesto una prova di carattere contro una delle avversarie più pericolose del girone.

La probabile formazione dell’Italia contro la Norvegia

In un clima che definire d’emergenza non è esagerato, Spalletti punterà su un 3-5-2 compatto e dinamico. Donnarumma difenderà i pali, mentre in difesa ci sarà spazio per Di Lorenzo, Coppola e Bastoni. Sugli esterni dovrebbero agire Zappacosta e Udogie, con Barella e Rovella in mezzo al campo. In attacco, Tonali e Frattesi agiranno alle spalle dell’unica punta Retegui, chiamato a non far rimpiangere gli assenti.

Probabile formazione ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui. CT: Luciano Spalletti

Dove vedere Norvegia-Italia in TV e Streaming

La partita tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, sarà trasmessa in diretta TV su RAI 1, con collegamento a partire dalle 20:30. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su RaiPlay, piattaforma accessibile da dispositivi mobili e desktop. Fischio d’inizio previsto per le 20:45 di venerdì 6 giugno.