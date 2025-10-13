Dopo l’infortunio contro l’Estonia, Moise Kean ha lasciato il ritiro dell’Italia: la situazione

L’Italia perde Moise Kean. Dopo l’infortunio contro l’Estonia, l’attaccante della Nazionale e della Fiorentina ha lasciato il ritiro degli Azzurri.

Il giocatore non ha recuperato dal problema alla caviglia, che l’ha costretto a lasciare il campo anzitempo nel match vinto 1-3 contro l’Estonia.

Nelle prossime ore sono attesi i risultati degli esami strumentali svolti nella mattina di lunedì 13 ottobre, che hanno costretto l’Azzurro a lasciare i compagni prima della gara contro Israele.

Non si tratta comunque di un problema serio, con il calciatore della Fiorentina che cercherà di recuperare dall’infortunio alla caviglia destra nel più breve tempo possibile.

Italia, le novità sull’infortunio di Kean

Questo il comunicato diffuso dall’Italia, impegnata nella qualificazione ai prossimi Mondiali, sui propri canali ufficiali: “Giornata di vigilia per la Nazionale, che alle 16.30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ in vista del match con Israele in programma domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ di Udine“.

E continua: “Il C.t. Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele“.