Cosa filtra all’indomani della vittoria dell’Italia riguardo l’infortunio di Moise Kean

Moise Kean è stato assoluto protagonista dei primi 15′ della sfida tra Estonia e Italia, valida per la qualificazioni mondiali, disputata sabato 11 ottobre alla Le Coq Arena di Tallinn.

Prima il gol del vantaggio segnato al 5′, poi la sostituzione al 15′ per infortunio: al suo posto Pio Esposito, che al 74′ ha anche trovato la sua prima rete con la maglia della Nazionale.

Dopo la gara, dunque, la squadra è tornata in Italia alle 5 del mattino e dopo una mattinata di riposo si è messa subito al lavoro in vista di Italia-Israele di martedì 14. Presente anche Alessandro Bastoni che non ha fatto ritorno a Milano nonostante la squalifica e oggi vorrebbe allenarsi con il gruppo.

Previsto allenamento di scarico per chi ha giocato e ordinario per gli altri, mentre l’attaccante della Fiorentina, che comunque sente già molto meno dolore, sosterrà esami strumentali nel pomeriggio per capire l’entità dell’infortunio.

Infortunio per Moise Kean: cosa filtra

Come intuibile già in presa diretta, è chiaro che per Moise Kean ci sia stata una distorsione. Secondo quanto riporta Peppe Di Stefano per Sky Sport, la caviglia non si è gonfiata nella serata e di conseguenza si spera che possa trattarsi appunto di una semplice distorsione.

Il calciatore, comunque, non dovrebbe rientrare immediatamente a Firenze ma, in attesa dell’esito degli esami approfonditi, rimane comunque complicato vederlo in campo (e forse anche in panchina) per la sfida contro Israele che si giocherà allo Stadio Friuli, casa dell’Udinese.