Aspettando Italia-Israele: massima allerta a Udine
Le ultime da Udine
Nel giorno di Italia-Israele, gara valida per la qualificazione al prossimo Mondiale, Udine è al centro dell’attenzione mediatica.
La città si è risvegliata in una situazione particolare e di massima allerta, soprattutto in vista della manifestazione Propal attesa nel pomeriggio.
Fuori dal Bluenergy Stadium c’è massima attenzione: la Guardia di Finanzia resta sul perimento per controllare ogni spostamento. Gli elicotteri controllano la zona.
Nel frattempo, il corteo – previsto per le ore 17.30 – partirà dalla stazione ferroviaria per poi dirigersi fino al centro città. Sono attese 10mila persone: rimane la preoccupazione per presunte infiltrazioni di persone che non vogliono manifestare per la pace.