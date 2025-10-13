L’Italia si prepara a una sfida decisiva nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali: la probabile formazione per la gara contro Israele

Dopo aver vinto contro l’Estonia per 1-3, la Nazionale di Gennaro Gattuso si prepara alla sfida contro Israele.

Un match importantissimo per gli Azzurri, che in caso di vittoria si assicurerebbero la qualificazione ai playoff per raggiungere la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio.

Appuntamento che la Nazionale non può mancare, dopo aver mancato il pass per due edizioni di fila.

Queste, intanto, la probabile formazione del c.t. per la gara contro Israele.

La probabile formazione dell’Italia per la gara contro Israele

Il c.t. dell’Italia Rino Gattuso aveva dichiarato che avrebbe cambiato modulo rispetto alla gara vinta contro l’Estonia. E così farà, passando dalla difesa a 4 a una 3 formata da Di Lorenzo, Calafiori e Mancini al centro al posto di Bastoni. Sugli esterni spazio per Dimarco e uno tra Spinazzola e Cambiaso, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Tonali e probabilmente Cristante. In avanti confermato Retegui, in coppia con uno tra Pio Esposito e Raspadori nel ruolo di seconda punta.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Dimarco, Barella, Cristante, Tonali, Spinazzola/Cambiaso; Retegui, Pio Esposito/Raspadori. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara tra Italia e Israele, in programma per martedì 14 ottobre dallo stadio Friuli di Udine, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Rai Play.