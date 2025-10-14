Italia-Israele, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Gennaro Gattuso e di Ran Ben Shimon
L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a sfidare l’Israele di Ran Ben Shimon: la partita, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 e in programma al Bluenergy Stadium di Udine, prenderà il via alle 20:45 di oggi (14 ottobre).
L’Italia di Gattuso è reduce dalla vittoria per 3-1 ottenuta contro l’Estonia. Un successo, quello degli Azzurri, arrivato grazie ai gol di Moise Kean, Mateo Retegui e Francesco Pio Esposito.
Discorso diverso, invece, per l’Israele che nell’ultimo turno ha rimediato una sconfitta per 5-0 contro la Norvegia di Erling Haaland e compagni.
Di seguito le scelte ufficiali di Italia e Israele.
Italia-Israele, le formazioni
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. All. Gattuso
A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola.
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khlaili; Biton, Baribo, Solomon. All. Ben SImon
A disposizione: Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel.
Dove vedere Italia-Israele
La partita tra Israele e Italia, in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine, sarà visibile su Rai 1. Per poter assistere al match in streaming, inoltre, bisognerà accedere su RaiPlay.