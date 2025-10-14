Stadio Udine (Imago)

Tanti fischi da parte dei tifosi italiani durante l’esecuzione dell’inno israeliano

Tanti fischi da parte della curva dello Stadio di Udine a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Italia e Israele, durante l’esecuzione dell’inno degli ospiti.

I fischi sono stati coperti dagli applausi della tribuna, che sono proseguiti poi anche non appena l’inno ha smesso di suonare.

Sempre prima del calcio d’inizio, le due squadre si sono riunite in mezzo al campo per ricordare – attraverso un minuto di silenzio – le tre vittime dell’esplosione andata in scena nella mattinata di oggi in provincia di Verona.

Intanto, nel centro di Udine sono andati in scena degli scontri tra la polizia e un centinaio di manifestanti che stavano sfilando per il corteo programmato negli scorsi giorni.