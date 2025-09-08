Italia, i convocati di Gattuso per la partita con Israele: assente Zaccagni
I convocati di Gennaro Gattuso per la partita con Israele: assente Zaccagni, non al meglio il giocatore della Lazio.
L’Italia è pronta a scendere in campo per il match contro Israele, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la vittoria contro l’Estonia, la squadra di Gattuso cerca il bis.
Attualmente terza nel girone, la squadra azzurra ha bisogno di vincere per agganciare proprio Israele al secondo posto, dietro la Norvegia capolista.
Il 5-0 con l’Estonia ha rimesso in gioco l’Italia, che adesso cerca altri 3 punti fondamentali nella corsa al Mondiale.
Per la partita con Israele non ci sarà Mattia Zaccagni, non al meglio dopo qualche problema accusato in settimana. Ecco i convocati di Gennaro Gattuso.
I convocati di Gattuso per Italia-Israele
Per Gattuso assenti, oltre a Mattia Zaccagni, Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni e Giovanni Fabbian. Pronti gli altri 23 per una partita che sarà decisiva.
PORTIERI: Donnarumma, Vicario, Meret
DIFENSORI: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella
ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Maldini
La partita potrà essere seguita in diretta su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Appuntamento alle 20:45.