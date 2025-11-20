Michael O’Neill (imago)

Le parole del Ct dell’Irlanda del Nord Michael O’Neill dopo il sorteggio dei playoff in vista del mondiale 2026

Terminata la fase a gironi per la qualificazione ai prossimi Mondiali, è tempo di concentrarsi sui playoff che assegneranno gli ultimi posti a disposizione.

Tra le squadre coinvolte c’è anche l’Italia di Gattuso che nei sorteggi di oggi – giovedì 20 novembre – ha pescato l’Irlanda del Nord.

In vista della sfida contro gli azzurri nelle semifinali, il Ct della nazionale nord irlandese Michael O’Neill ha parlato ai microfoni di SkySport.

Ecco le sue prime parole: “Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima”.

Irlanda del Nord, le parole di O’Neill

O’Neill ha poi proseguito parlando della sfida contro l’Italia: “Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio”

E sulla mancata qualificazione diretta dell’Italia ha aggiunto: “La Norvegia era fortissima, è difficile fare una valutazione. Questo non significa nulla per quanto riguarda la forza dell’Italia”.

La data della sfida

La semifinale tra l’Italia di Gattuso e l’Irlanda del Nord si giocherà giovedì 26 marzo 2026 in casa (orario da definire).

L’eventuale finale invece si giocherà martedì 31 marzo 2026 (orario da definire), questa volta però in trasferta.