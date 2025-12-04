La semifinale playoff dei Mondiali 2026 tra l’Italia di Gennaro Gattuso e l’Irlanda del Nord si giocherà allo stadio di Bergamo

Sarà lo stadio di Bergamo a ospitare la semifinale playoff mondiali dell’Italia di Gennaro Gattuso contro l’Irlanda del Nord in programma il 26 marzo alle 20:45.

IL COMUNICATO: “Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, lo Stadio di Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all’Irlanda del Nord“.

“A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020)“.