Italia, Retegui: “Stiamo facendo qualcosa di importante”; Donnarumma: “Sono sicuro che andremo al Mondiale”

Le parole dei protagonisti azzurri al termine della sfida tra Italia e Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Termina sul 3-0 la sfida tra Italia e Israele che permette agli azzurri di accedere ai playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale.

Una partita ad alta intensità calcistica, con la squadra di Gattuso che ha faticato a sbloccare il risultato nel primo tempo.

Decisive poi le reti di Retegui, autore di una doppietta, e Mancini, che ha chiuso la partita sul 3-0 nel recupero

Nel post partita, alcuni dei protagonisti dell’Italia hanno parlato ai microfoni della Rai, analizzando la gara.

Italia, le parole dei protagonisti

RETEGUI: “Sono molto contento, per me stiamo facendo qualcosa di importante. Abbiamo fatto delle settimane positive, siamo in crescita e stiamo imparando quello che chiede il mister. Noi attaccanti stiamo avendo grandi numeri, ma vale anche per la difesa. Adesso dobbiamo riposare e migliorare, cercando di rimanere umili. Anche la prossima sosta sarà molto importante per noi”.

LOCATELLI: “Ringrazio il CT perché mi dà fiducia, è una persona vera che dice le persone in faccia e credo che questa sia una dote importante. Sapevamo che questa partita fosse fondamentale, noi siamo ragazzi per bene con voglia di lavorare e quindi bisogna continuare così. Tutti noi sappiamo che responsabilità abbiamo, e questo è importante. Stiamo bene anche perché il mister ci fa lavorare bene, è un onore indossare questa maglia quindi ogni volta che si viene qua bisogna dare il 1000%. La base per tornare grandi, al di là di vincere, sia la voglia di lavorare che c’è”.

DONNARUMMA: “Purtroppo ora la qualificazione è diventata più complicata perché non si può sbagliare una partita. Adesso dobbiamo cancellare quello e pensare prima a novembre e poi ai playoff. Ci sarà da lavorare ma son sicuro che la squadra si preparerà al meglio, sono sicuro che andremo al Mondiale. Stiamo migliorando difensivamente, ci sta prendere qualche occasione ma vedo comunque una squadra con fame e che non vuole prendere gol: il mister ci sta mettendo del suo, cerchiamo di avere concetti nuovi e li stiamo mettendo in campo, bisogna continuare così ma il gruppo è vivo e sono sicuro che faremo molto bene”.

MANCINI: “Sono felice, la cosa più importante è stata la vittoria. Sapevamo fosse una partita difficile, l’abbiamo preparata bene e abbiamo fatto una buona partita. Il gol è una gioia personale ma la cosa più importante è vincere. Io ho giocato sia a 3 che a 4, per me non è un problema adattarmi a quello che chiede il mister”.