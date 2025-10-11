L’Italia perde Moise Kean per infortunio dopo pochi minuti dall’inizio del match contro l’Estonia: al suo posto Esposito

Brutte notizie per la Nazionale di Gennaro Gattuso, che perde per infortunio Moise Kean nel match contro l’Estonia, valido per il girone I di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Il centravanti dell’Italia e della Fiorentina si è fatto male alla caviglia dopo appena 10’ dall’inizio del match e, al 15’ del primo tempo, ha lasciato il campo.

Al suo posto Gattuso ha mandato in campo Francesco Pio Esposito, alla sua seconda presenza con la Nazionale maggiore

Durante un contrasto con un difensore avversario, l’attaccante ex Juventus è atterrato male sul piede, procurandosi così un infortunio alla caviglia che non gli ha consentito di proseguire il match

La dinamica dell’infortunio

Dopo 10 minuti dal fischio d’inizio, con l’Italia in vantaggio proprio grazie a un gol del centravanti della Fiorentina, Kean ha appoggiato male il piede ed è così rimasto a terra dolorante.

Dopo l’intervento dei soccorsi l’attaccante ha provato a rientrare in campo, ma pochi secondi dopo ha chiesto il cambio al suo c.t., che ha optato così per l’ingresso di Esposito.